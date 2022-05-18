شكرا لقرائتكم خبر عن أفواج المصارعة تتوجه إلى المغرب للمشاركة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير اليوم إلى المغرب باقى أفواج منتخب المصارعة للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية ، التي تستمر حتى 23 من الشهر الجارى .

ويغادر اليوم القاهرة فوجين ، الأول في السادسة صباحا، و الاخر في السابعة ، حيث يضم الفوج أحمد أبو غنام مدرب المشروع القومى للمصارعة الرومانية و محمود حامد مدربا ، ومعه 2 لاعبان ، بينما الفوج الثانى يضم نبيل الشوربجى أمين صندوق الاتحاد ومعه باقى اللاعبين و الإداريين .

وغادر الفوج الاول ول أمس الاثنين ، حيث يرأس البعثة فى البطولة رئيس الاتحاد، ومعه هانى عبد الفتاح مدير الاتحاد، ويرافقهم أيضا محمد محمود نائب رئيس الاتحاد لترشحه على مقعد عضوية الاتحاد الأفريقى فى الانتخابات التي من المقرر أن تقام على هامش البطولة.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة 60 لاعبا ولاعبة، بالإضافة إلى حكام و مدربين و اداريين ، حيث يشارك المصارعة فى منافسات البطولة الأفريقية بمنتخبات الكبار و الناشئين و الشباب ، على أن تطير البعثة على فوجين، الأول اليوم ، والثانى يوم 17 من الشهر الجارى.