بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش.. الزمالك يعلن عدم خوض مبارياته على ستاد القاهرة.. ويقرر وقف مستحقات لاعبيه

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أنه قرر عدم خوض مباريات الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة، بالإضافة إلى وقف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بسبب تراجع نتائج الفريق.

يأتي هذا بعد الهزيمة التي تلقاها الزمالك أمام فريق طلائع الجيش بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري.

وكان الزمالك قد خاطب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورابطة الأندية كتابياً بموافقة نادي بيراميدز علي إقامة مباريات فريق الزمالك علي ملعب الدفاع الجوي.

كما حصل الزمالك على موافقة النادي المالك لملعب بترو سبورت على إقامة المباريات علي أرضه بدلاً من ستاد القاهرة، إلا أن الوزير أبلغ الإدارة ان الجهات المعنية ورابطة الأندية رفضوا هذا الأمر.

وقال نادي الزمالك، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إنه "حتي الآن لا تعلم إدارة نادي الزمالك السبب في حرمان النادي من حقه في اختيار ملعب يخوض عليه المباريات في المقابل هناك ناد اخر طلباته أوامر عندما يريد دخول 50 ألف من جمهوره على الفور يتم الموافقة له وعندما يطلب الزمالك دخول 10 آلاف في نفس البطولة، كان الرد طلبكم مرفوض وكفاية 4 آلاف".

كما أعلن مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إيقاف مستحقات جميع اللاعبين بسبب تراجع النتائج، عقب الهزيمة في مباراتين على التوالي بالدوري الممتاز أمام إنبي ثم طلائع الجيش.