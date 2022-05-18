شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: الـ VAR يحرم طلائع الجيش من ركلة جزاء أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبير التحكيمى عادل عقل أن خبرة الدولي محمد الحنفى ساعدته كثيرا في إدارة لقاء الزمالك وطلائع الجيش رغم أنه يؤخذ عليه التمركز الخاطئ أغلب فترات المباراة، التي انتهت بفوز الطلائع بهدف نظيف، حيث كانت تحركاته بشكل طولي بين خطى منطقتي الـ18 معتمدا على خبرته في تقدير الأخطاء.

وأضاف عقل أن الحنفى سمح بالالتحام المشروع وأشار باستمرار اللعب ولم يتدخل في المخالفات الوهمية، واحتسب 28 مخالفة في تقدير مناسب، لكن يؤخذ عليه أنه سمح باستمرار اللعب في مخالفة الونش مدافع الزمالك مع لاعب الطلائع النيجيرى فيكتوري بينيانجبا داخل منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 11 من عمر اللقاء، كما أن الـ"VAR" لم يتدخل رغم ان المخالفة واضحة جدا وكانت تستحق ركلة جزاء لصالح الطلائع، في الوقت الذى أكد الـ"VAR" قرار الحكم باستمرار اللعب عندما طلب لاعبو الزمالك بركلة جزاء في الدقيقتين 42 ،76 وذلك من خلال التواصل عبر "الكومينكيشن سيسيتم"، لكن أغفل الحنفى إنذار زيزو لاعب الزمالك للاعتراض بشكل غير لائق في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

وتابع عقل أن الحكم أشهر البطاقة الصفراء لكل من روقة من الزمالك ورجب عمران من الطلائع، في الوقت الذي يؤخذ على الحنفى أنه دخل في اشتباك اللاعبين معا بشكل كان يمكن أن يعرضه للاحتكاك مع اللاعبين خلال هذا الاشتباك في الدقيقة 60، واكتفى بإنذار رجب عمران لاعب الطلائع.

وتابع عقل أن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد وأشارا على 6 حالات تسلل في توقيت مناسب، كما سمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة وتعاونا مع الحكم الأخطاء القريبة منهما، في الوقت الذي نجح الحكم الرابع في السيطرة على المنطقة الفنية، وتعامل مع الأجهزة الفنية بشكل جيد وأدى مهامه وتعاون مع الحكم إدارة المباراة طبقا للقانون.