شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد كيروش: تركنا تدريب مصر بشكل حضارى.. ووالد كارلوس ساهم فى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف روجر دي سا، مساعد كارلوس كيروش السابق في الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، عن كواليس رحيل المدرب البرتغالى عن تدريب الفراعنة.

وقال روجر دي سا في تصريحاته تليفزيونية: "كنت المساعد الرئيسي لكيروش خلال تواجده لتدريب منتخب مصر، العقد الذي كان بيننا وبين الاتحاد المصري لكرة القدم كان ممتدا لشهر ديسمبر، ولكننا رأينا أنه غير مفيد أن نستمر لمدة 6 أشهر مقبلة بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم" .

وأضاف: "المناقشات مع الاتحاد المصري لكرة القدم تمت بشكل مميز وكانت مفتوحة، قرارنا كان يكمن في الرحيل لإتاحة الفرصة لمدرب آخر يقود المنتخب خلال الفترة المقبلة" .

واختتم حديثه قائلا: "حديث جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم حول وجود أزمة عائلية منعت كيروش من الاستمرار مع المنتخب صحيح، كارلوس لديه أسرة في البرتغال ووالده يبلغ من العمر 94 عاما ويحتاج إلى رعاية، وهذا كان محل قلق بالنسبة لكيروش، فكان المدرب في حاجة إلى العودة لبلاده من أجل رعاية والده" .