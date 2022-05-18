شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسام: الزمالك يفاوضنى.. وأتواصل مع الحضرى بشكل مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش، عن وجود مفاوضات من نادى الزمالك في الوقت الحالي، للانضمام إلى الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل، قائلا: "أرحب بالانتقال للقطبين، الأهلي فاوضني في وقت سابق، لكن الزمالك الأقرب في الوقت الحالي".

وأضاف بسام خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، أن عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب في تواصل مستمر معه، منذ توليه المسئولية.

وأعرب محمد بسام عن سعادته بتحقيق الفوز على الزمالك، مؤكدًا أنه تعاهد مع زملائع بالفريق على تحقيق الفوز في هذه المباراة.

وتابع حارس الطلائع: "نجحنا في الرد على من يدعى أن طلائع الجيش فريق دفاعي، لدينا سياسة واضحة نطبقها، وقدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك اليوم، والمباراة كانت صعبة للغاية.

واختتم حارس الطلائع: "كنا في قمة تركيزنا في مواجهة الزمالك اليوم، الفريق الأبيض يمتلك لاعبين مميزين وعلى رأسهم زيزو والجزيري وبن شرقي وتسديدات إمام عاشور".