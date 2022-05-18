شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والبنك اليوم الأربعاء 18 / 5 / 2022 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره البنك الأهلى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز الممتاز في مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن تصحيح المسار المحلى متسلحاً بتأهله للمباراة النهائية لدوري الابطال الافريقى للموسم الثالث على التوالي بعد تخطى عقبة وفاق سطيف الجزائرى بسداسية مقابل هدفين في مجموع المباراتين ليضرب موعداً مع الوداد المغربى في النهائي المرتقب.

موعد مباراة الاهلى والبنك فى الدوري

تقام مباراة الاهلى والبنك فى تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء ، وتعثر المارد الأحمر فى ثلاث جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق، ليفرط فى سبع نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب" والذى خسر من إنبى مؤخرا بثنائية ليمنح الأهلى هدية جديدة.

موسيمانى يطالب نجوم الاهلى بإستغلال دفعة النهائى لتصحيح المسار المحلى

وطالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى لاعبيه باستغلال الحالة المعنوية الرائعة التي يعيشها الفريق بعد التأهل للنهائى الافريقى في محاولة تصحيح المسار المحلى وإستغلال تعثر الزمالك لإعتلاء صدارة المسابقة بعد لعب المؤجلات ضمن خطة إستعادة درع الدوري الذى فقده المارد الأحمر في الموسم الماضى لصالح الفارس الأبيض.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والبنك

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك اليوم الاربعاء بالدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.