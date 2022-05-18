شكرا لقرائتكم خبر عن كيفين جونسون عن رحيله من الأهلى: "لو واحد طلق ماينفعش يقول السبب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق كيفين جونسون، المدرب العام السابق بفريق النادي الأهلي، على أسباب رحيله عن صفوف النادي الأهلي وترك الجهاز الفني لبيتسو موسيماني، قائلاً: "أرفض الحديث عن رحيلي عن الأهلي ولو في واحد متجوز حد وطلق ماينفعش يقول إيه السبب".

وأضاف جونسون خلال تصريحات تليفزيونية: "الفلوس مش كل حاجة وهناك بعض الأسباب التي دفعتني للرحيل لتحقيق أشياء أخرى".

وقال المدرب العام السابق للأهلى إن المنافسة في الدوري المصري الممتاز سهلة وليست صعبة كما يتحدث البعض، مؤكدًا: "استفدت من العمل داخل النادي الأهلي والفريق يمتلك لاعبين مميزين وجيل جيد".

وأضاف كيفين جونسون: "حصلنا على الدوري في الموسم الأول ثم فوزنا في بطولة أفريقيا على نادي الزمالك وحصدنا بطولة افريقيا على حساب الزمالك وده كان شيء كبير جدا".

فى سياق آخر، قرر مجلس إدارة الأهلى تكليف كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري بالسفر إلى المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة للقيام بكافة الترتيبات الخاصة ببعثة الأهلي، قبل موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، والتى أعلن "كاف" عن موعدها ومكانها عبر حساباته الرسمية اليوم.

وضرب النادي الأهلي موعد مع الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعدما تأهل على حساب وفاق سطيف، فيما وصل الوداد المغربي على حساب بيترو أتلتيكو الأنجولى.