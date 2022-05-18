شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يتابع حراس سيراميكا ويعقد جلسة مع أحمد ناجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، على متابعة مران نادي سيراميكا، تحت قيادة أحمد سامي، أمس الثلاثاء، والوقوف على مستوى حراس مرمى الفريق، عامر عامر، ومحمد كوكو، ومحمود شكري، وحمزة معوض، في إطار سياسة متابعة حراس مرمى أندية الدوري، خلال التدريبات.

جاءت زيارة الحضري من أجل المتابعة الدقيقة لحراس سيراميكا، والتنسيق مع أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى فريق سيراميكا.

يذكر أن فريق سيراميكا يستعد لمباراة مصر للمقاصة، يوم الأحد المقبل، على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة العشرين للدوري العام.