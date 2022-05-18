شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يلجأ لـ أيمن أشرف لحل أزمة خط الدفاع قبل مواجهة البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعين الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، بمدافعه أيمن أشرف للمشاركة فى مباراة البنك الأهلى المقبلة بالدوري، فى ظل أزمة الإصابات التى ضربت خط دفاع المارد الأحمر فى مباراة وفاق سطيف الجزائرى، حيث اشتكى ياسر إبراهيم من ألم فى العضلة الخلفية، كما تعرض رامى ربيعة لكدمة في العضلة الأمامية.

واختتم فريق الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء باستاد المقاولون العرب فى الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، وخاض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم أعلن موسيمانى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا.

ويتطلع الأهلى لحصد النقاط الثلاث أمام البنك الأهلى لتصحيح مساره بالمسابقة المحلية، بعدما تعثر المارد الأحمر فى ثلاث جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق، ليفرط فى سبع نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب"، والذى خسر من إنبى مؤخرا بثنائية ليمنح الأهلى هدية جديدة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10.