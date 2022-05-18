شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: القادم أسوأ والزمالك خسران قبل ما يبدأ المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك: "إن لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى أبلغونى شخصيًا برغبتهم فى عدم اللعب باستاد القاهرة". وأكد منصور خلال تصريحات تليفزيونية: "الزمالك خسران من قبل ما يدخل المباراة أصلا والقادم أسوأ".

وأتم منصور: "طلبنا تغيير استاد القاهرة، واستاد الدفاع الجوى وبتروسبورت وافقوا ولكن مش عارف مين اللى مش موافق بالضبط".

ونجح فريق طلائع الجيش في تحقيق فوز غالٍ وثمين على الزمالك بهدف مقابل لا شىء في المباراة التي جرت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة الـ19 للدورى ، ليلحق بالفريق الأبيض الهزيمة الثانية على التوالى، بعد الخسارة الجولة الماضية أمام إنبى.

أحرز هدف المباراة الوحيد فيكتورى من تمريرة بينية لأحمد سمير على حدود منطقة الجزاء، انفرد على إثرها المهاجم الأفريقي ووضعها قوية على يمين محمد عواد حارس مرمى الزمالك، ليرفع أبناء الطلائع رصيدهم إلى 27 نقطة ويرتقى للمركز السابع، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 41 نقطة وما زال في صدارة الدورى.