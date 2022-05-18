شكرا لقرائتكم خبر عن "التواء الكاحل" التشخيص المبدئى لإصابة حمزة المثلوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك عن التشخيص المبدئى لإصابة حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للفريق، والتى تعرض لها خلال مواجهة طلائع الجيش التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة وخسرها الأبيض بهدف دون رد.

وأوضح المصدر أن التشخيص المبدئى لإصابة المثلوثى "التواء فى الكاحل"، ومن المنتظر أن يخضع لأشعة صباح الأربعاء لتحديد حجم الإصابة والتأكد من سلامة اللاعب من أى قطع فى الأوتار.