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"التواء الكاحل" التشخيص المبدئى لإصابة حمزة المثلوثى

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القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك عن التشخيص المبدئى لإصابة حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للفريق، والتى تعرض لها خلال مواجهة طلائع الجيش التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة وخسرها الأبيض بهدف دون رد.

وأوضح المصدر أن التشخيص المبدئى لإصابة المثلوثى "التواء فى الكاحل"، ومن المنتظر أن يخضع لأشعة صباح الأربعاء لتحديد حجم الإصابة والتأكد من سلامة اللاعب من أى قطع فى الأوتار.

ونجح فريق طلائع الجيش في تحقيق فوز غالٍ وثمين على الزمالك بهدف مقابل لا شىء في المباراة التي جرت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة الـ19 للدورى ، ليلحق بالفريق الأبيض الهزيمة الثانية على التوالى، بعد الخسارة الجولة الماضية أمام إنبى.

أحرز هدف المباراة الوحيد فيكتورى من تمريرة بينية لأحمد سمير على حدود منطقة الجزاء، انفرد على إثرها المهاجم الأفريقي ووضعها قوية على يمين محمد عواد حارس مرمى الزمالك، ليرفع أبناء الطلائع رصيدهم إلى 27 نقطة ويرتقى للمركز السابع، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 41 نقطة وما زال في صدارة الدورى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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