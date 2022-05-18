شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يقرر عدم خوض المباريات على استاد القاهرة ويوقف مستحقات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، عدم خوض مباريات الفريق في مسابقة الدوري على استاد القاهرة، وكان مجلس الإدارة خاطب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورابطة الأندية كتابياً بموافقة نادي بيراميدز على إقامة مباريات فريق الزمالك على ملعب الدفاع الجوي.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد حصل أيضا على موافقة النادي المالك لاستاد بترو سبورت على إقامة المباريات على أرضه، إلا أن الوزير أبلغ الإدارة أن الجهات المعنية ورابطة الأندية رفضوا هذا الأمر.

وحتى الآن لا تعلم إدارة نادي الزمالك السبب في حرمان النادي من حقه في اختيار ملعب يخوض عليه المباريات، في المقابل هناك ناد آخر طلباته أوامر عندما يريد دخول 50 ألفا من جمهوره على الفور تتم الموافقة له، وعندما يطلب الزمالك دخول 10 آلاف في نفس البطولة كان الرد "طلبكم مرفوض وكفاية 4 آلاف". كما قرر مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور إيقاف مستحقات جميع اللاعبين بسبب تراجع النتائج.