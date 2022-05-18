شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين: لم أوقع للزمالك وغياب طارق حامد ساعدنا فى الفوز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبّر مهند لاشين، لاعب فريق طلائع الجيش، عن سعادته البالغة بعد تحقيق الفوز على حساب الزمالك بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقال مهند في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "غياب طارق حامد أثر بالسلب على الزمالك، وساعدنا في تحقيق الفوز".
عن مستقبله في الصيف أشار إلى أن كل ما يثار بشأن توقيعه للزمالك غير صحيح، وأنه لم يوقع لأى ناد حتى الآن، ولم يحدث أي اتصالات مع مسئولي الأبيض.
ونجح فريق طلائع الجيش في تحقيق فوز غالٍ وثمين على الزمالك بهدف مقابل لا شىء في المباراة التي جرت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة الـ19 للدورى ، ليلحق بالفريق الأبيض الهزيمة الثانية على التوالى، بعد الخسارة الجولة الماضية أمام إنبى.
أحرز هدف المباراة الوحيد فيكتورى من تمريرة بينية لأحمد سمير على حدود منطقة الجزاء، انفرد على إثرها المهاجم الأفريقي ووضعها قوية على يمين محمد عواد حارس مرمى الزمالك، ليرفع أبناء الطلائع رصيدهم إلى 27 نقطة ويرتقى للمركز السابع، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 41 نقطة وما زال في صدارة الدورى.