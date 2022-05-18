شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين: لم أوقع للزمالك وغياب طارق حامد ساعدنا فى الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر مهند لاشين، لاعب فريق طلائع الجيش، عن سعادته البالغة بعد تحقيق الفوز على حساب الزمالك بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مهند في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "غياب طارق حامد أثر بالسلب على الزمالك، وساعدنا في تحقيق الفوز".

عن مستقبله في الصيف أشار إلى أن كل ما يثار بشأن توقيعه للزمالك غير صحيح، وأنه لم يوقع لأى ناد حتى الآن، ولم يحدث أي اتصالات مع مسئولي الأبيض.