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شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات يوم الثلاثاء 17 / 5 / 2022 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم ثلاث مباريات الثلاثاء 17 / 5 / 2022 ضمن لقاءات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق الجونة نظيره مصر المقاصة، بينما التقى فيوتشر الاتحاد السكندرى، واختتمت المواجهات باللقاء الزمالك وطلائع الجيش.
طلائع الجيش يلحق بالزمالك الهزيمة الثانية على التوالى
نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق فوز غالى وثمين على الزمالك بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي جرت بينهما بإستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة الـ19 للدورى ، ليلحق بالفريق الأبيض الهزيمة الثانية على التوالى بعد الخسارة الجولة الماضية أمام إنبى.