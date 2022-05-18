شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات يوم الثلاثاء 17 / 5 / 2022 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم ثلاث مباريات الثلاثاء 17 / 5 / 2022 ضمن لقاءات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق الجونة نظيره مصر المقاصة، بينما التقى فيوتشر الاتحاد السكندرى، واختتمت المواجهات باللقاء الزمالك وطلائع الجيش.

طلائع الجيش يلحق بالزمالك الهزيمة الثانية على التوالى