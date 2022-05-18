أخبار الأهلى يوم الثلاثاء 17 /5 / 2022

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،إن ياسر إبراهيم لاعب الفريق، يخضع لجلسات علاج طبيعي وتأهيلي، بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية، وتأكد غيابه عن مباراة الفريق غدًا أمام البنك الأهلي، في الجولة التاسعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.