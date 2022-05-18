شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى يوم الثلاثاء 17 /5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي الثلاثاء 17 /5 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها غياب الثلاثى عمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج عن قائمة الأهلى أمام البنك الأهلى المقرر لها اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر في بطولة الدوري الممتاز.
21 لاعبا فى قائمة الأهلى استعدادا للبنك.. غياب ديانج وحمدى والسولية
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة البنك الأهلي، المقرر لها مساء غدٍ، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.
الأهلى يهزم بوسكو الإيفوارى وينتظر الفائز من الزمالك وفاب الكاميرونى فى نهائى الكؤوس الأفريقية لليد
فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره بوسكو الإيفوارى 23/39 فى إطار نصف نهائى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد المقامة فى النيجر ليتأهل للنهائى.
قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،إن ياسر إبراهيم لاعب الفريق، يخضع لجلسات علاج طبيعي وتأهيلي، بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية، وتأكد غيابه عن مباراة الفريق غدًا أمام البنك الأهلي، في الجولة التاسعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.
موسيماني يقود مران الأهلي بعد التماثل للشفاء من الوعكة الصحية
يقود بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مران الفريق المقام حاليا باستاد التتش بعدما غاب عن مران الأمس بسبب وعكة صحية.
طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لاعبي الفريق بالتركيز في مباريات بطولة الدوري المقبلة وإغلاق صفحة التأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا.
قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تأجيل مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الأسبوع الـ29 بالدورى العام المقرر لها أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أغسطس المقبل، حال تأهل الفريق الأحمر إلى مباراة السوبر الافريقى الذى يقام فى هذه المواعيد.
يدرس بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الأستعانة بالثنائي محمود متولي ومحمد محمود في مباريات الفريق المقبلة في الدوري حتى يكتسب الثنائي "فورمة" المباريات.
الأهلى يستعد للرد على قرار الكاف بعد إعلان إقامة نهائى أفريقيا في المغرب
يستعد النادي الأهلي للرد بشكل رسمي على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي تم الإعلان عنه ظهر اليوم ،الثلاثاء، بشأن ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا.