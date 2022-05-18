شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات يوم الثلاثاء 17 /5 /2022 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت الثلاثاء 17 /5 /2022، 3 مباريات قوية ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، بين الجونة ومصر المقاصة، وفيوتشر مع الاتحاد السكندري، وأخيرا الزمالك وطلائع الجيش.

نجح فريق مصر المقاصة في الفوز علي نظيره الجونة بهدف نظيف لمحمد عادل أمو في الدقيقة 15 في المباراة التي جمعت الفريقين، علي استاد خيري بشارة ضمن الجولة الـ19 بمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح مصر المقاصة في تحقيق الفوز الثاني له في بطولة الدوري ليرفع رصيده إلي النقطة 13 فى المركز السابع عشر والقبل الأخير جمعها من 19 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مواجهات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 23 هدفا.

واستمر الجونة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالها الفوز خمس مرات وتعادل مرتين وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا.

حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 4 / 3 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد السلام ضمن لقاءات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

جاءت أهداف فريق فيوتشر عن طريق أحمد عاطف بالدقيقة 25 و أحمد رفعت بالدقيقة 29 و أيمن الصفاقسى بالدقيقة 38 و كريم نيدفيد بالدقيقة 64 بينما جاءت أهداف فريق الاتحاد السكندرى عن طريق إبراهيم حسن بالدقيقة 62 و بناجمين بواتينج بالدقيقة 72 و 78 .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق فيوتشر للنقطة 31 محتلا المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد فريق الاتحاد السكندرى عند النقطة 19 محتلا المركز الثالث عشر .

الزمالك 0 / 0 طلائع الجيش

نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق فوز غالى وثمين على الزمالك بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي جرت بينهما بإستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة الـ19 للدورى، ليلحق بالفريق الأبيض الهزيمة الثانية على التوالى بعد الخسارة الجولة الماضية أمام إنبى.

احرز هدف المباراة الوحيد فيكتورى من تمريرة بينية لأحمد سمير على حدود منطقة الجزاء ينفرد على أثرها المهاجم الأفريقي ويضعها قوية على يمين محمد عواد حارس مرمى الزمالك ، ليرفع أبناء الطلائع رصيدهم إلى 27 نقطة ويرتفع للمركز السابع ، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 41 نقطة ومازال في صدارة الدورى .