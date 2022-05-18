شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: أحمد حجازي مصاب وأعلنا عن انضمامه لقائمة المنتخب بعد تعافيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن اتحاد الكرة داعم للنادى الأهلي في كل خطواته أمام المحكمة الرياضية، متابعا: "مباراة واحدة بين الأهلي والوداد، ولن تكون مباراتين".

وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن فينجادا كان المدير الفني للاتحاد ورحل بعد انتهاء عقده، موضحا أن حازم إمام ومحمد بركات يبحثان عن بديل لفينجادا.

وتابع المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن دور فينجادا كان وضع سياسات فنية للناشئين، ليكون لدينا أجيال تحصل على بطولات، مشيرا إلى أن اللاعب أحمد حجازي مصاب وأعلنا عن انضمامه لقائمة المنتخب بعد تعافيه.