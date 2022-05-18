أمير مرتضى منصور يتحدث لمصراوي عن.. سببان لرفض استاد القاهرة.. وعقود لاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، إن هناك العديد من المشاكل الإدارية بالفريق منذ الموسم الماضي أبرزها إيقاف القيد واللعب بعدد قليل من اللاعبين في أغلب المراكز.

وأضاف منصور، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء:"نريد تغيير ملعب استاد القاهرة لسببين الأول أنه غير مناسب فنيًا لطريقة لعب فيريرا والثاني شكاوي اللاعبين من أرضية الملعب خاصة بعدما يتم رشه بالمياة؛ فيجدون صعوبة في التحكم بالكرة على عكس الملاعب الأخرى".

وتابع المشرف العام على الكرة بالزمالك:"جميع اللاعبين المقرر انتهاء عقودهم مستمرون حتى نهاية الموسم، واتحاد الكرة أخطر فيفا بذلك بناء على خطابنا لهم، فجميع عقود اللاعبين لا يوجد بها تاريخ انتهاء والعقود تنتهي بنهاية الموسم وعقد فرجاني ساسي كان حتى نهاية الموسم وخسرنا القضية بسبب عدم رد اللجنة في الوقت المحدد والقانوني من فيفا".

وأتم منصور تصريحاته بقوله:"لا يوجد شيء اسمه لاعب مصري أو أجنبي وكل العقود حتى انتهاء الموسم وليس نهاية شهر 6 المقبل وبيراميدز وافق على إقامة مباريات الزمالك على استاد الدفاع الجوي وننتظر موافقة الجهات الأمنية".

وهُزم الزمالك بهدف نظيف خلال مباراته يوم أمس الثلاثاء أمام طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري.