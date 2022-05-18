رسميُا.. الاتحاد السكندري يحتج ضد حكم مباراته أمام فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الاتحاد السكندري، إرسال مجلس إدارته احتجاجًا رسميًا لاتحاد الكرة ورابطة الأندية ضد طاقم تحكيم مباراة فريقه أمام نظيره فيوتشر؛ لاستنكاره ما وصفه بالأخطاء التحكيمية.

وأشار الاتحاد عبر بيان رسمي صادر مساء يوم أمس الثلاثاء، إلى أن حكم المباراة لم يكن موفقًا على الإطلاق واتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق وأبرزها عدم احتساب ركلة جزاء للفريق في الدقيقة 89 ـ بحسب ما ذكره البيان ـ.

وأتم نادي الاتحاد، بيانه بالتنويه إلى أن مثل هذه القرارات والأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات ـ بحسب وصفه ـ من شأنها التأثي سلبًا على مسيرة الفريق وإضاعة مجهوداته.

وهُزم نادي الاتحاد بنتيجة 4-3 أمام نظيره فيوتشر خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الثلاثاء ضمن منافسات الدوري.