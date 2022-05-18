الليلة.. الأهلي يواجه البنك لاستعادة توازنه المحلي بعد 3 تعثرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يعود الأهلي لاستئناف مشواره المحلي في بطولة الدوري المصري الممتاز عندما يحل ضيفا على البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء في ختام منافسات الأسبوع الـ19 للمسابقة.

وحين تنطلق المباراة على ملعب إستاد المقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة مساءً، سيسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز بعدما تعثر في آخر ثلاث جولات بالدوري المصري.

وكان الأهلي خسر أمام المصري البورسعيدي قبل أن يتعادل مع طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، ليصبح رصيده 33 نقطة من 14 مباراة لعبها ويحتل المركز الثالث في المسابقة المحلية.

ويأمل الفريق الأحمر في تحقيق أول فوزه له في الدوري بعد غياب 42 يوما، حيث يعود آخر انتصار حققه بالمسابقة إلى السادس من إبريل الماضي حين فاز على الاتحاد السكندري 1-0.

وعلى الجانب الآخر، سيأمل البنك الأهلي في تحقيق أول فوز في تاريخه على الأهلي، حيث يتمتع بسجل جيد خلال الفترة الماضية بعدم تلقي أي خسارة في آخر سبع جولات.

وحصد البنك الأهلي تحت قيادة إيهاب جلال 24 نقطة من 17 مباراة، بعد تحقيق 6 انتصارات و6 تعادلات مقابل تلقي 5 هزائم، ليحتل المركز السابع في جدول الدوري.

ويعاني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، من غيابات بالجملة في صفوف الفريق بداعي الإصابة، ليقرر الاستعانة ببعض اللاعبين الناشئين الذين تم استدعائهم للقائمة.

ويفقد الأهلي في مواجهة البنك خدمات كل من ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، ولويس ميكيسوني للإصابة، فيما تم استبعاد محمود متولي، محمد محمود، وحسام حسن.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبا كالتالي: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد نصير، أيمن أشرف، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني، كريم فؤاد.الوسط: محمد مجدي أفشة، أحمد عبدالقادر، أحمد نبيل كوكا، زياد طارق، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، وليد سليمان.وفي الهجوم: بيرسي تاو، صلاح محسن، محمد شريف.

ترتيب الدوري:

1- الزمالك - 41 نقطة من 19 مباراة.

2- بيراميدز - 39 نقطة من 18 مباراة.

3- الأهلي - 33 نقطة من 14 مباراة.

4- سموحة - 33 نقطة من 19 مباراة.

بطاقة المباراة:

الفريقان: البنك الأهلي والأهلي.

الحدث: الجولة الـ19 للدوري المصري.

التوقيت: 8:00 مساءً.

الملعب: إستاد المقاولون العرب.

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.