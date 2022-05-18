الزمالك يُعلن: عدم لعب مبارياته في استاد القاهرة.. وإيقاف مستحقات اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، اتخاذه قرارًا بعدم خوض فريقه لمبارياته في مسابقة الدوري على استاد القاهرة.

وذكر بيان نشره الموقع الرسمي لنادي الزمالك، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء:"وكان مجلس الإدارة خاطب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورابطة الأندية كتابياً بموافقة نادي بيراميدز علي إقامة مباريات فريق الزمالك علي ملعب الدفاع الجوي و كان مجلس إدارة الزمالك قد حصل أيضا على موافقة النادي المالك لإستاد بترو سبورت على إقامة المباريات علي أرضه، إلا أن الوزير أبلغ الإدارة ان الجهات المعنية ورابطة الأندية رفضوا هذا الأمر".

وأُختتم البيان بـ:"وحتي الآن لا تعلم إدارة نادي الزمالك السبب في حرمان النادي من حقه في اختيار ملعب يخوض عليه المباريات في المقابل هناك نادِ آخر طلباته أوامر عندما يريد دخول 50 ألف من جمهوره على الفور يتم الموافقة له وعندما يطلب الزمالك دخول 10 آلاف في نفس البطولة كان الرد "طلبكم مرفوض وكفاية 4 آلاف، كما قرر مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور إيقاف مستحقات جميع اللاعبين بسبب تراجع النتائج".

وهُزم الزمالك بهدف نظيف خلال مباراته يوم أمس الثلاثاء أمام إنبي ضمن منافسات بطولة الدوري.

وهُزم الزمالك بهدف نظيف خلال مباراته يوم أمس الثلاثاء أمام إنبي ضمن منافسات بطولة الدوري.