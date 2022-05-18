الأهلي يحسم موقف محترفيه من نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قامت لجنة إدارة الأزمات في الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي بإرسال خطابات للاتحادات الوطنية للاعبي الفريق المحترفين الذين تم استدعاؤهم للانضمام إلى منتخبات بلادهم.

وأعلن الأهلي أن اللجنة قامت بإبلاغ الاتحادات الوطنية بأن الأهلي في حاجة إلى جهودهم لارتباطه بأداء مباراة رسمية في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري أمام الوداد المغربي.

وكان الأهلي كشف عبر موقعه الرسمي عن تلقيه خطابات استدعاء للثلاثي علي معلول وأليو ديانج ولويس ميكيسوني للأجندة الدولية يوم 30 مايو، وهو ما يتعارض مع الموعد الذي أعلنه كاف.

وفي سياق آخر، قرر محمود الخطيب تشكيل لجنة تضم كلًّا من العامري فاروق نائب رئيس النادي، خالد مرتجي أمين الصندوق، سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، عمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ورضا صليب المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات، لتكليف بعض الشركات الوطنية بتنظيم رحلات سفر جماهير الأهلي إلى المغرب ومتابعة استخراج التأشيرات بعد تلقي تأكيدات "كاف" والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

كما قرر الخطيب تكليف كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري بالسفر إلى المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة للقيام بكافة الترتيبات الخاصة ببعثة الأهلي قبل موعد المباراة النهائية لدوري الأبطال.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة البنك الأهلي مساء غد الأربعاء في بطولة الدوري المصري الممتاز، قبل أن يواجه فريقي إنبي وإيسترن كومباني يومي السبت والأربعاء المقبل بالبطولة المحلية، ثم سيسافر إلى المغرب لمواجهة الوداد في نهائي دوري الأبطال على ملعب "مركب محمد الخامس" بالدار البيضاء حسبما أعلن كاف.