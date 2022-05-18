العشري لمصراوي: لم نتلق عروضاً لمهند لاشين.. والزمالك تأثر بخسارته الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

أكد طارق العشري المدير الفني لنادي طلائع الجيش، أن فريقه لعب على عامل الخطأ من دفاع نادي الزمالك، مشيراً إلى أن الفريق الأبيض تأثر بخسارته الماضية أمام إنبي.

وقال العشري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "الحمدلله على الفوز والحصول على الثلاث نقاط أمام فريق كبير مثل الزمالك، خططنا للفوز منذ أسبوع وواضح اليوم تأثر الزمالك بخسارة المباراة الماضية".

وأضاف: "لعبنا على عامل الخطأ أمام الزمالك ونجحنا في استغلال الخطأ، كنا نعلم أن الفريق سيندفع هجوميا أمامنا لتحقيق الفوز وهذا ما فعلناه أمام الأهلي وكنا قريبين من الفوز أيضا في هذه المباراة".

وتابع: "أبارك للاعبين وأتمنى التوفيق لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة، أعاني من تقديم مباريات جيدة أمام الفرق الكبيرة فقط، لأن اللاعبين يكون لهم دوافع إضافية كبيرة، والجميع يرغب في عرض نفسة أمام الأهلي والزمالك".

وواصل: "طبيعة اللاعب المصري عدم الاستمرارية في الأداء الجيد، وهذا ما ظهر معنا بعد التعادل مع الأهلي وأتمنى لا يتكرر بعد الفوز أمام الزمالك".

وأكمل العشري: "أي فريق أعمل معه اهتم بجانبين وعندما عملت في فريق الطلائع كانت هناك بعض المشاكل الدفاعية، اقمنا باستغلال فترة التوقف الدولي وتم التحضير والتنظيم ونجحنا في الظهور بشكل أفضل، على الناحية المعنوية التعادل أمام الأهلي كان بطعم الفوز وسنعمل على الظهور بشكل جيد ومستمر بعد مواجهة الزمالك".

وأضاف: "انتقلنا من مزاحمة فرق القاع إلى فرق الوسط وهذا هدفنا الأساسي ان نتحسن بشكل مستمر وتدريجي مثلما فعلنا قبل ذلك مع فريق حرس الحدود، لكن الأهم الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق وعمل التدعيمات اللازمة".

وواصل العشري: "زيزو وبنشرقي قادرين على صناعة الفارق مع الزمالك خلال الموسم الحالي، بالرغم من أن بن شرقي مردوده أقل عن المواسم الماضية، وإمام عاشور نجح في عمل طفرة في وسط الملعب".

وأكد العشري في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم نتلق أي عروض رسمية لشراء مهند لاشين من أي ناد، وأرغب في استمراراه مع الفريق خلال الفترة المقبلة خصوصاً في ظل ارتباطه مع الفريق لمدة موسمين وهذا ما سانقله للإدارة".

وبسؤاله عن موقفه في حالة دخول اللاعب في صفقة تبادلية قال: "سيتم حينها دراسة الأمر ومعرفة احتياجاتنا".