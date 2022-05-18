6 مطالب عاجلة من الأهلي لـ"كاف" بعد اجتماع لجنة الأزمة برئاسة الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالحكيم طه:

قررت لجنة إدارة الأزمة بالأهلي ، برئاسة محمود الخطيب، عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعديد من المطالب، بعد أن علمت بتحديد موعد وملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال عبر الحسابات الرسمية لـ"كاف"، على الرغم من عدم تلقي النادي أي خطابات رسمية في هذا الشأن حتى الآن.

وجاءت طلبات النادي من الاتحاد الإفريقي على النحو التالي:-

1. المطالبة بتحديد المعايير الخاصة بإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال منها (تحديد سعة الاستاد الذي ستقام عليه المباراة - تخصيص نسبة 50% من هذه السعة لجماهير النادي الأهلي)؛ لإرساء العدالة بين طرفي اللقاء وأن النادي سيقوم بسداد كامل قيمة التذاكر من كل الفئات والدرجات بما فيها المقصورة الرئيسية المخصصة للأهلي وجماهيره وفقًا لأسعار التذاكر التي ينتظر النادي إبلاغه بها من قبل "كاف" بشكل عاجل.

2. المطالبة بضرورة أن تقتصر المدرجات المخصصة للنادي الأهلي (نصف سعة الاستاد) على جماهيره فقط. وأن يقوم "كاف" بالتأكيد والإلزام للجهات المسئولة عن تأمين وتنظيم المباراة بذلك.

3. المطالبة بتوفير التأمين الكامل لسلامة كافة عناصر المباراة لبعثة الأهلي وجماهيره التي ستصاحب الفريق طوال الرحلة والتأكيد على قيام الجهة المنظمة للمباراة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحادين الإفريقي والدولي، والتي تمنع أي تأثيرات على أداء كافة اللاعبين داخل الملعب.

4. المطالبة بالتأكيد على حصول جماهير الأهلي على تأشيرات السفر وبعدد نصف سعة الاستاد الذي تقام عليه المباراة والأخذ في الحسبان ضيق الوقت والرد على النادي بشأن كل طلباته السابقة خلال 72 ساعة على الأكثر.

5. المطالبة بإسناد إدارة المباراة المشار إليها لطاقم تحكيم من أكفأ حكام القارة، وألا يكون من بين هذا الطاقم من تسبب أداؤه من قبل في أي أزمات أو احتجاجات في مسابقات «كاف» المختلفة.

6. المطالبة بضرورة الاستعانة بطاقم تقنية الـ"VAR" من أوروبا أسوة بما تم في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. لا سيما أن الفائز من هذه المباراة سوف يمثل القارة الإفريقية في بطولة العالم للأندية.