ليفربول يهزم ساوثهامبتون ويواصل ملاحقة السيتي على لقب البريميرليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - احتفظ ليفربول بآماله في المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز بفوزه على مستضيفه ساوثهامبتون (2-1) الثلاثاء في المرحلة السابعة والثلاثين من منافسات البريميرليغ.

وبادر أصحاب الأرض بافتتاح النتيجة عبر ناثان ريدموند في الدقيقة 13.

إلاّ أنّ الفريق الضيف عادل الكفّة بواسطة مهاجمه الياباني تاكومي مينامينو في الدقيقة 27.

وتمكّن الكاميروني جويل ماتيب من إهداء ليفربول هدف الفوز الثمين في الدقيقة 67.

وبذلك رفع فريق "الريدز" رصيده إلى 89 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدّر مانشستر سيتي.

في المقابل تجمّد رصيد ساوثهامبتون عند 40 نقطة في المرتبة 15.

وبذلك أرجأ فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي خاض المواجهة بتشكيلة رديفة إلى حد كبير، أمر حسم لقب الدوري الإنكليزي إلى المرحلة الختامية، ليبقي بذلك على آماله بالرباعية التاريخية.

وأرجئت زيارة ليفربول إلى ملعب "ساينت ماري" بسبب انشغاله السبت بنهائي كأس الاتحاد الإنكليزي الذي فاز به على تشيلسي بركلات الترجيح ليتوج بلقبه الثاني خلال الموسم الحالي، بعدما سبق له إحراز كأس الرابطة في شباط/فبراير بنفس الطريقة على حساب الخصم اللندني بالذات.

ويلتقي ليفربول، الذي يستعد لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا، الأحد على أرضه مع وولفرهامبتون فيما يلعب منافسه على اللقب المحلّي مانشستر سيتي مع أستون فيلا على ملعبه أيضاً في التوقيت ذاته.

(بي إن سبورت)