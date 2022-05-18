الامارات | لاعبات «الشارقة الرياضي للمرأة» يحصدن 3 ميداليات ملونة في «خليجي الكويت»

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبات «الشارقة الرياضي للمرأة» يحصدن 3 ميداليات ملونة في «خليجي الكويت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة المشاركات ضمن صفوف المنتخب الوطني لألعاب القوى بدورة الألعاب الرياضية الخليجية بدولة الكويت ثلاث ميداليات ملونة بواقع فضية وبرونزيتين.

وقال بيان صحافي: «قصت فاطمة الحوسني شريط الميداليات بالدورة بتحقيق الميدالية البرونزية بمسابقة دفع الجلة بمسافة 11.84 متراً، وأضافت فاطمة البلوشي الميدالية البرونزية في سباق 400 متر بزمن 1:06.53 دقيقة، فيما حققت لطيفة الكعبي الميدالية الفضية في منافسات الوثب الطويل بمسافة 5.34 أمتار».

وأعربت لطيفة الكعبي عن سعادتها بتحقيق الميدالية الفضية في مسابقة الوثب الطويل، في ظل قوة مستوى لاعبات الوثب من مختلف الدول المشاركة، وتقارب الأداء في كل المحاولات الست المخصصة للمسابقة، مؤكدة أن الفرصة مازالت قائمة لتحقيق ميدالية أخرى وإهدائها للإمارات من خلال المشاركة في الوثب الثلاثي أو التتابع.

كما أكدت العداءة فاطمة البلوشي على قوة سباق 400 متر، وذهاب الميداليتين الذهبية والفضية لعداءات مملكة البحرين من خلال أزمنة متقاربة، مشيرة إلى دور العامل النفسي والذهني والتركيز قبل المنافسات لتحقيق أفضل النتائج، وبما يحقق الهدف المرجو من المشاركة. على جانب آخر، تستضيف مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خبيرة الرماية النرويجية آنا جريث جيبسين، خلال الفترة من 18 إلى 24 الجاري، بهدف تقييم المدربين والراميات، والاطلاع على البرامج الفنية، والإشراف على جداول التدريبات. وتسعى مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، برئاسة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، إلى تعزيز كل ما يمكّن اللاعبات في جميع الرياضات من تحديث معارفهن، وصقل قدراتهن، والتعرف إلى الأساليب والآليات المتبعة في علم التدريب الحديث.

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