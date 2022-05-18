الامارات | فتح التسجيل للمشاركة في «القفال 31» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التسجيل للمشاركة في «القفال 31» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التجهيزات لتنظيم سباق القفال 31 للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، والمخصص لفئة السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي يقام بدعم ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 27 إلى 29 الجاري.

ويعقد اليوم الاجتماع العام بين اللجنة المنظمة لسباق القفال في نسخته المرتقبة رقم 31 والشركاء الداعمين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية لمناقشة كل التفاصيل الخاصة بالسباق الكبير.

كما تقرر أن تبدأ عملية التسجيل للسفن المشاركة في السباق اعتباراً من اليوم، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالحدث، التي اعتاد عليها أهل البحر، حيث سيتواصل التسجيل عبر الرابط الإلكتروني يومياً حتى موعد إغلاق باب التسجيل قبل التوجه إلى مقر ومكان الانطلاقة في جزيرة صير بونعير.

وباشرت اللجنة التنفيذية المنبثقة بإشراف محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أعمالها في التجهيز لإقامة سباق النسخة رقم 31، حيث تتطلع بالعديد من الأمور المتعلقة بالدعم الإداري والفني، وتوزيع لجان التنظيم والتحكيم والفحص الفني العاملة في السباق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news