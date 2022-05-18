الامارات | لاعبو العين الأعلى قيمة سوقية في دوري «المحترفين» بـ 25 مليون يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو العين الأعلى قيمة سوقية في دوري «المحترفين» بـ 25 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للاعبي نادي العين المتوج أخيراً بلقب دوري «أدنوك» للمحترفين إلى 25.66 مليون يورو، ليعتلي من خلالها «الزعيم» صدارة الأندية الأعلى قيمة سوقية في بطولة الدوري، بعد أن كان في أغسطس الماضي في المرتبة الثالثة، بإجمالي قيمة سوقية بلغت حينها 19.95 مليون يورو.

ونجحت صفقات «الزعيم العيناوي» على مدار فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية خلال الموسم الحالي، بجانب انتزاعه لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، في تحقيقه زيادة في إجمالي القيمة المالية بلغت 5.7 ملايين يورو، والتقدم مركزين، منتزعاً من خلالها المركز الأول من نادي الشارقة الذي تراجعت القيمة السوقية للاعبيه منذ أغسطس الماضي بقيمة بلغت 7.45 ملايين يورو، بعد أن سجل الملك إجمالي قيمة سوقية للاعبيه في أغسطس 2021 نحو 31.93 مليون يورو، مقارنة بإجمالي قيمة حالية تبلغ 24.48 مليون يورو.

بدوره حقق فريق نادي الوحدة ومنذ بداية الدوري، قفزة كبيرة على صعيد إجمالي القيمة السوقية للاعبيه، بزيادة بلغت في 10 أشهر من عمر «دوري أدنوك» بحدود 7.42 ملايين يورو، متقدماً من خلالها من المركز الثامن في أغسطس 2021 بإجمالي 13.23 مليون يورو، ليحتل حالياً المركز الثالث بإجمالي 20.63 مليون يورو.

وتراجعت القيمة السوقية للاعبي النصر على مدار الأشهر الـ10 الماضية بحدود 460 ألف يورو، متخلياً عن مركزه الثالث مع بداية الدوري بإجمالي 20.05 مليون يورو، والتراجع حالياً للمركز الرابع من حيث إجمالي القيمة بـ19.59 مليون يورو.

وحافظ الوصل رغم تراجعه الطفيف على صعيد إجمالي القيمة المالية للاعبيه البالغ 280 ألف يورو، على مركزه الخامس، بعد أن كان إجمالي القيمة في أغسطس الماضي 18.43 مليون يورو، وتسجيله حالياً قيمة مالية للاعبيه بإجمالي 18.15 مليون يورو، كما حافظ شباب الأهلي على مركزه السادس، بعد إجمالي قيمة سوقية في أغسطس الماضي بلغت 17.88 مليون يورو، وسجلت في الشهر الجاري 17.33 مليون يورو.

وتراجعت القيمة السوقية للاعبي نادي الجزيرة بنحو 1.87 مليون يورو، لتسجل حالياً إجمالي 16.87 مليون يورو، بعد أن كانت في أغسطس 2021 نحو 18.7 مليون يورو.

وقفز خورفكان على مدار 10 أشهر من عمر الدوري، إلى المركز الثامن بإجمالي قيمة سوقية تبلغ حالياً 12.3 مليون يورو، بزيادة بلغت 3.9 ملايين يورو، مقارنة بتسعة ملايين يورو ومركز 11 من حيث إجمالي القيمة في أغسطس 2021.

وانضم بني ياس إلى قائمة الأندية التي تراجع إجمالي القيمة السوقية للاعبيها بين أغسطس 2021 والشهر الجاري، بنحو 860 ألف يورو، بعد أن استهل السماوي موسمه سابعاً من حيث إجمالي القيمة (13.40 مليون يورو)، واحتلاله حالياً المرتبة التاسعة بإجمالي قيمة سوقية تبلغ 12.54 مليون يورو.

وسار اتحاد كلباء على النهج ذاته من حيث التراجع مرتبة واحدة، بإجمالي قيمة سوقية تبلغ 920 ألف يورو، بعد أن سجل قبل 10 أشهر قيمة سوقية للاعبيه بلغت 12.85 مليون يورو التي وضعته حينها في المرتبة التاسعة، مقارنة بمركز عاشر حالياً بإجمالي 12.03 مليون يورو.

وسجل عجمان ثالث أعلى نسبة تراجع لأندية دوري المحترفين والتي بلغت 2.15 مليون يورو، بعد أن احتل البرتقالي في أغسطس 2021 المرتبة العاشرة بإجمالي قيمة سوقية للاعبيه بلغت 11.3 مليون يورو، مقارنة بـ9.1 ملايين يورو في مايو الجاري. ولم يطرأ تقدم ملحوظ على الظفرة على مدار الأشهر الـ10 الماضية، بتحقيقه مكاسب تبلغ 510 آلاف يورو التي أبقته بالمركز 12 بإجمالي قيمة سوقية للاعبيه تبلغ حالياً 6.81 ملايين يورو، مقارنة بـ6.3 ملايين يورو في أغسطس الماضي، فيما حقق الإمارات مكاسب مالية من إجمالي القيمة السوقية للاعبيه تبلغ 3.53 ملايين يورو التي قادته حالياً للتقدم إلى المركز 13 بإجمالي 5.32 ملايين يورو بعد أن اقتصرت قبل 10 أشهر على إجمالي قيمة سوقية تبلغ 1.8 مليون يورو.

وتراجع العروبة رغم مكاسبه البالغة 2.88 مليون يورو على صعيد إجمالي القيمة السوقية للاعبيه إلى المركز 14 والأخير في قائمة أندية «دوري أدنوك للمحترفين» بقيمة سوقية حالياً تبلغ 4.88 ملايين يورو، بعد أن كانت في أغسطس 2021 نحو مليوني يورو.

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