الامارات | الصربي زوران الأقرب لتدريب دبا الفجيرة في «المحترفين»

شكرا لقرائتكم خبر عن الصربي زوران الأقرب لتدريب دبا الفجيرة في «المحترفين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة بصدد تجديد تعاقده مع المدرب الصربي زوران بوبوفيتش، ليقود الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، تثميناً للجهود التدريبية المميزة للمدرب في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن المفاوضات تقترب من النهاية السعيدة بانتظار التوقيع الرسمي.

ونجح المدرب زوران بقيادة «النواخذة» للفوز بدرع دوري الدرجة الأولى والتأهل للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين بعد موسم استثنائي عززه بالأرقام والمكاسب الفنية، أبرزها إنهاء الموسم محققاً 24 انتصاراً وثلاثة تعادلات وخسارة واحدة، فضلاً عن تسجيل اللاعبين 73 هدفاً، ونيل 75 نقطة في إنجاز غير مسبوق للنواخذة، فضلاً عن هداف البطولة للأجانب والمواطنين.

وكان الوسط الرياضي قد تداول أسماء عديدة لمدربين مرشحين لتدريب النواخذة، منهم مدرب خورفكان السابق البرازيلي كايو زيناردي وآخرون.

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