الامارات | صراع الوصافة يشتعل بين الشارقة والوحدة.. وخورفكان يضمن البقاء

شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الوصافة يشتعل بين الشارقة والوحدة.. وخورفكان يضمن البقاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمر الصراع بين الشارقة والوحدة على المركز الثاني في سلم الترتيب العام لجدول دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن نجحا في الفوز على بني ياس واتحاد كلباء، على التوالي، ضمن مباريات الجولة 24 التي أقيمت أمس.

فوز كبير

ففي ملعب الشامخة عاد الملك بفوز كبير وعريض على السماوي بأربعة أهداف دون رد سجل منها ثلاثة في الشوط الأول عن طريق لوان بيريرا «4»، وكايو لوكاس، الذي أحرز هدفين «18 و45+3»، فيما اختتم سالم صالح الأهداف «88».

ورفع الشارقة رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني فيما تراجع بني ياس إلى المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

عودة الانتصارات

كما نجح الوحدة في استعادة ذاكرة الانتصارات من جديد، بعدما أخفق في آخر مباراتين، وتغلب على اتحاد كلباء بهدفين نظيفين، سجلهما كل من فابيو مارتينيز «28»، وجواو بيدرو، «39».

وبقي الوحدة ثالثاً بفارق نقطتين بعد أن رفع رصيده إلى 49 نقطة، وظل رصيد اتحاد كلباء عند 27 نقطة في المركز العاشر.

خسارة مفاجئة

وابتعد الجزيرة خطوة كبيرة للخلف، بعد أن خسر أمام مستضيفه، خورفكان 1- 2، وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق دودو، من ضربة جزاء «10»، وتعادل للجزيرة نيافا هيرمان «64»، ليعود دودو ويسجل هدفاً في الدقيقة 90+5.

وتجمد رصيد الجزيرة عند 45 نقطة، فيما ضمن خورفكان البقاء للموسم الثالث على التوالي بدوري المحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة.

فوز البطل

وتمكن العين (البطل) من العودة إلى دياره بالفوز على النصر بهدف دون رد جاء عن طريق كريستيان جوانكا «61»، ليرفع رصيده إلى 61 نقطة ويبقى العميد في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

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