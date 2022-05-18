الامارات | العروبة «الحصان العربي الأصيل» في الأمتار الأخيرة للدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة «الحصان العربي الأصيل» في الأمتار الأخيرة للدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح فريق الإمارات أول الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى عقب خسارته أمام العروبة بهدف دون رد، أمس، في الجولة الـ24 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، ليتوقف رصيد «الصقور» عند 10 نقاط في المركز الـ14 بينما كشف العروبة عن معدنه «الأصيل» في المتار الأخيرة وأنعش حظوظه في البقاء بالدوري، بعدما وصل رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ13 بفارق نقطة واحدة فقط عن الظفرة في المركز 12 بعد خسارة الأخير من شباب الأهلي 2-4.

وبهذه النتائج أصبح الصراع على بطاقة الهبوط الثانية محتدماً ومحتملاً بين العروبة والظفرة في آخر جولتين ومن المصادفة أن الفريقين سيلتقيان في الجولة 26 الأخيرة معاً لتكون هذه المباراة بمثابة قمة استثنائية، وربما تشهد مشاركة جديدة لطاقم تحكيم أجنبي.

سيلتقي العروبة في الجولة 25 قبل الأخيرة مع الوصل، فيما يلعب الظفرة مع النصر، وربما تكون الجولة 26 الفاصلة بينهما في حسم الصراع.

ركلة جزاء

شهد الشوط الأول بداية قوية من فريق الإمارات الذي كاد أن يحرز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة بعدما سدد البرازيلي سيلفا كرة خطرة مرت بجوار القائم، بينما سيطر بعد ذلك فريق العروبة على وسط الملعب من دون خطورة على مرمى «الصقور»، أما الشوط الثاني حصل العروبة على ركلة جزاء في الدقيقة 50 وأحرزها البحريني علي مدن في المرمى (52) لتنتهي المباراة بفوز العروبة.

دوامة الهبوط

خسر فريق الظفرة أمام ضيفه شباب الأهلي أمس بهدف نظيف، وذلك للمرة الرابعة على التوالي والـ14 في الموسم الحالي ليقلص من فرصه في الهروب من دوامة الهبوط بعد أن تجمدت نقاطه عند 18 في المركز الـ12، بينما رفع شباب الأهلي رصيده إلى 36 محافظاً على المركز الخامس.

وأصبح الظفرة يحتاج للفوز في اللقاءين القادمين أمام النصر والعروبة على التوالي ليؤمن موقفه في البقاء رسمياً، لكن المستوى الذي ظهر به الفريق أمام شباب الأهلي أكد انه يحتاج لتحسين أدائه أكثر إذ لم يقدم ما يشفع له في المباراة لتحقيق الانتصار، إذ وجد صعوبة في الوصول لمرمى منافسه، فيما ارتكب لاعبوه أخطاء تسببت في هدف المباراة الوحيد الذي جاء من ركلة جزاء في الدقيقة 70 بواسطة المقيم البرازيلي يوري سيسار.

الخسارة الأكبر

ألحق عجمان بالوصل خسارة هي الأكبر له هذا الموسم على ملعبه وبين جماهيره، حينما تغلب عليه 4/2.

وتقدم الوصل أولاً بهدف ذاتي سجله مدافع عجمان، ميرال ساماردجيتش، في مرماه «4»، ولكن رد عجمان جاء قاسياً فسجل أربعة أهداف متتالية حملت توقيع كل من، سعيد جاسم «7»، وفراس بالعربي، لهدفين «14 و33»، ووليد أزارو، «25»، فيما سجل هدف تقليص الفارق للإمبراطور، ألكسندر فاسيليافينغ «42».

وبتلك الخسارة يكون عجمان قد ضرب رقماً احتفظ به الوصل في 2022، إذ لم يستقبل أي خسارة على ملعبه هذا العام، بعدما خاض ست مباريات ففاز في ثلاث وتعادل في مثلها.

• مباراة فاصلة محتملة بين العروبة والظفرة في الجولة 26 الختامية قد تشهد طاقماً تحكيمياً أجنبياً.

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