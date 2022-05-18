الامارات | «الشارقة الرياضي» يرحب بتنظيم البطولات الدولية للطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يرحب بتنظيم البطولات الدولية للطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحّب مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع اتحاد كرة الطائرة على صعيد تنظيم واستضافة البطولات الدولية للعبة في الإمارة، كما رحب بإقامة لقاءات دولية لمنتخبات تمثل الموهوبين بالشارقة في المراحل السنية المختلفة بالبطولات التي يخطط الاتحاد الدولي لتنظيمها في المستقبل القريب.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس عيسى هلال لوفد الاتحاد، الذي ضم نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أسامة قرقاش، ونائب الرئيس للتمثيل الدولي د. باسم النقبي، ومنسقة الاتحاد الدولي للبطولات الخارجية لارا ماريش، حيث تم بحث سبل التعاون بين الجانبين على صعيد تنظيم البطولات واللقاءات الدولية في مسابقات اللعبة للرجال والسيدات، بما فيها الطائرة الشاطئية.

وقال عيسى هلال في بيان صحافي إن المجلس الرياضي حريص على التعاون مع مختلف الاتحادات الرياضية بالدولة، ودعمها لتحقيق رسالتها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأكد أن الاجتماع كان مثمراً للغاية، وتمت فيه مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات الخاصة بالتطوير وتوسيع القاعدة ورفع مستويات اللاعبين، وكيفية استثمار البنية التحتية المتميزة لمرافق ومنشآت الإمارة.

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