الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقود

أكد مصدر في نادي دبا الفجيرة لـ«الإمارات اليوم» أنه تم تجديد عقود اللاعبين البرازيلي روجر وهداف المواطنين عامر عمر، إضافة إلى خالد البلوشي وإبراهيم المنصوري.

نصائح

قال مقربون من اللاعب الشاب بأحد أندية المحترفين، إن مدرب الفريق الأجنبي قدم له نصائح عدة لإخراجه من حالة الإحباط التي يعانيها بهدف ستعادة مستواه والعودة إلى التشكيلة الأساسية التي كان أحد أبرز عناصرها بعدما تراجع أداؤه في الفترة الماضية.

الوحش

قطعت أحد الأندية الجماهيرية شوطاً كبيراً في إتمام التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لياندرو دياز 29 سنة والملقب بالوحش، الذي يلعب بصفوف استوديانتيس، إذ يريد ناديه الأصلي رحيل اللاعب على سبيل الإعارة بينما يفضل النادي الإماراتي شراء بطاقة اللاعب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news