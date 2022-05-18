اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نهائي الدوري الأوروبي

إنتراخت - رينجرز 23:00

كأس الاتحاد الآسيوي

الرفاع - العربي 19:00

تشرين - هلال القدس 19:00

السيب - جبلة 19:00

النجمة - الرفاع الشرق 23:00

الأنصار - الكويت 23:00

شباب الخليل - ظفار 23:00

البنك الأهلي - الأهلي 22:00

الدوري الجزائري

شباب بلوزداد - وفاق سطيف 22:00

الدوري التونسي

الإفريقي - النجم الساحلي 19:00

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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