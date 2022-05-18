الامارات | مباريات اليوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نهائي الدوري الأوروبي
إنتراخت - رينجرز 23:00
كأس الاتحاد الآسيوي
الرفاع - العربي 19:00
تشرين - هلال القدس 19:00
السيب - جبلة 19:00
النجمة - الرفاع الشرق 23:00
الأنصار - الكويت 23:00
شباب الخليل - ظفار 23:00
البنك الأهلي - الأهلي 22:00
الدوري الجزائري
شباب بلوزداد - وفاق سطيف 22:00
الدوري التونسي
الإفريقي - النجم الساحلي 19:00
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App