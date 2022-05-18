الامارات | فشل إيطاليا في بلوغ المونديال يسرّع قرار اعتزال كيليني دولياً

شكرا لقرائتكم خبر عن فشل إيطاليا في بلوغ المونديال يسرّع قرار اعتزال كيليني دولياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد المدافع الإيطالي جورجيو كيليني أن فشل منتخب بلاده في بلوغ كأس العالم 2022 «سرّع» قراره بالرحيل عن يوفنتوس بعد 17 عاماً في تورينو والاعتزال الدولي.

وقال بعد تعادل فريقه 2-2 مع ضيفه لاتسيو في المرحلة ما قبل الأخيرة من الدوري «كانت الفكرة الوصول إلى نهاية العام وكأس العالم. شعرت أنه يمكنني إنهاء هذه الفترة بطريقة جميلة. لسوء الحظ، لم تسر الأمور كما كنا نأمل، وبالتأكيد عجّلت قراري».

سيخوض كيليني (116 مباراة دولية) مباراته الاخيرة مع المنتخب في الأول من يونيو ضد الأرجنتين ودياً. وتابع في حديثه مع شبكة «سكاي سبورتس»: «أغادر المنتخب مع لاعبين أقوياء»، مؤكداً انه ليس قلقاً حيال إعادة البناء الضرورية بعد فشل أبطال أوروبا في التأهل بخسارتهم المدوية ضد مقدونيا الشمالية في الملحق.

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