شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية الثلاثاء 17 / 5 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها الهزيمة الثانية للزمالك على التوالى على يد طلائع الجيش، وتحقيق مصر المقاصة الفوز الثانى له فى الموسم على حساب الجونة، بينما عاد فيوتشر لطريق الانتصارات بالفوز على الإتحاد السكندرى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة

طلائع الجيش يلحق بالزمالك الهزيمة الثانية على التوالى

نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق فوز غالى وثمين على الزمالك بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي جرت بينهما بإستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة الـ19 للدورى ، ليلحق بالفريق الأبيض الهزيمة الثانية على التوالى بعد الخسارة الجولة الماضية أمام إنبى.

الأهلي يسلم شكواه للمحكمة الرياضية ويسدد الرسوم المالية

قام وفد النادي القانوني بالنادى الأهلي اليوم، الثلاثاء، بتسليم الشكوى التي تقدم بها الأهلي إلى المحكمة الرياضية الدولية، بخصوص قرار "كاف" غير المحايد، والذي جاء فيه إقامة المباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال في ملعب بعينه للعام الثاني على التوالى

نشر أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى سيراميكا، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة تجمعه بعصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر خلال زيارة الأخير لتدريبات النادي.

اتحاد الكرة يبدأ التجهيز لمعسكر المنتخب الوطني في مالاوي استعدادا لمواجهة اثيوبيا

أوفد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة بالاتحاد إلى مالاوي، لترتيب معسكر المنتخب الوطني استعدادا لمباراته أمام إثيوبيا على ملعب بينجو الوطني في مالاوي يوم 9 يونيو المقبل في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

فيوتشر يسير الى المربع الذهبى بالفوز على الاتحاد برباعية.. فيديو

حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 4 / 3 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد السلام ضمن لقاءات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

اتحاد الكرة يخطر فيفا رسميا بإنتهاء الدوري 30 أغسطس

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا رسميا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يؤكد فيه انتهاء مسابقة الدورى العام المصرى للموسم الحالي 2021 -2022 ، يوم 30 أغسطس المقبل.

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره فاب الكاميرونى35/21 فى إطار نصف نهائى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد المقامة فى النيجر ليتأهل للنهائى .

وجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية والصحفيين والإعلاميين لحضور إفتتاح عدد من المنشأت الجديدة التى تمت فى ممر الملك فارق ببوابة شارع جامعة الدول العربية.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة البنك الأهلي، المقرر لها مساء غدٍ، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز .

نجح فريق مصر المقاصة في الفوز علي نظيره الجونة بهدف نظيف لمحمد عادل أمو في الدقيقة 15 في المباراة التي جمعت الفريقين ، علي استاد خيري بشارة ضمن الجولة الـ19 بمسابقة الدوري الممتاز.