شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 / 5 / 2022 العديد من الاخبار الهامة على رأسها فوز المقاصة على الجونة بهدف مقابل للاشئ ، وفوز فيوتشر على الإتحاد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة .

اتحاد الكرة يبدأ التجهيز لمعسكر المنتخب الوطني في مالاوي استعدادا لمواجهة اثيوبيا

أوفد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة بالاتحاد إلى مالاوي، لترتيب معسكر المنتخب الوطني استعدادا لمباراته أمام إثيوبيا على ملعب بينجو الوطني في مالاوي يوم 9 يونيو المقبل في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

فيوتشر يسير الى المربع الذهبى بالفوز على الاتحاد برباعية.. فيديو

حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 4 / 3 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد السلام ضمن لقاءات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

اتحاد الكرة يخطر فيفا رسميا بإنتهاء الدوري 30 أغسطس

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا رسميا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يؤكد فيه انتهاء مسابقة الدورى العام المصرى للموسم الحالي 2021 -2022 ، يوم 30 أغسطس المقبل.

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره فاب الكاميرونى35/21 فى إطار نصف نهائى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد المقامة فى النيجر ليتأهل للنهائى .

وجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية والصحفيين والإعلاميين لحضور إفتتاح عدد من المنشأت الجديدة التى تمت فى ممر الملك فارق ببوابة شارع جامعة الدول العربية.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة البنك الأهلي، المقرر لها مساء غدٍ، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز .

نجح فريق مصر المقاصة في الفوز علي نظيره الجونة بهدف نظيف لمحمد عادل أمو في الدقيقة 15 في المباراة التي جمعت الفريقين ، علي استاد خيري بشارة ضمن الجولة الـ19 بمسابقة الدوري الممتاز.