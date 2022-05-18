شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يرسل احتجاجا رسميا ضد حكم مباراة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى احتجاجا رسميا للاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم أمام نادى فيوتشر، بقيادة الحكم وائل فرحان تستنكر فيه الأخطاء التحكيمية.

وأوضحت أن حكم المباراة لم يكن موفقاً على الإطلاق واتخذ العديد من القرارات أضرت بالفريق وأبرزها على الإطلاق عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة فى الدقيقة 89 من زمن المباراة لصالح نادى الاتحاد السكندرى، كانت كفيلة بتعديل نتيجة المباراة التى انتهت بنتيجة (4 - 3) لصالح نادى فيوتشر، مما أثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمباراة.

وأن مثل هذه القرارات والأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات من شأنها التأثير سلباً على مسيرة الفريق وإضاعة مجهوداته، وطالب نادى الاتحاد السكندرى بضرورة إيجاد حلول لإنقاذ المسابقة من قبل رابطة الأندية، حيث تعددت الشكوى من معظم الأندية من القرارات التحكيمية غير العادلة.

وحقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 4 / 3 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد السلام، ضمن لقاءات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

جاءت أهداف فريق فيوتشر عن طريق أحمد عاطف بالدقيقة 25 وأحمد رفعت بالدقيقة 29 وأيمن الصفاقسى بالدقيقة 38 وكريم نيدفيد بالدقيقة 64، بينما جاءت أهداف فريق الاتحاد السكندرى عن طريق إبراهيم حسن بالدقيقة 62 وبناجمين بواتينج بالدقيقة 72 و78.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق فيوتشر للنقطة 31 محتلا المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، بينما توقف رصيد فريق الاتحاد السكندرى عند النقطة 19 محتلا المركز الثالث عشر.