شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم موقف لاعبيه الأجانب ويشكل لجنة لتسهيل سفر الجماهير للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت لجنة إدارة الأزمة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بإرسال خطابات للاتحادات الوطنية للاعبي الأهلي المحترفين والذين تم استدعاؤهم للانضمام إلى منتخبات بلادهم، وإبلاغهم بأن النادي الأهلي في حاجة إلى جهودهم لأنه مرتبط بأداء مباراة رسمية في نهائي دوري الأبطال يوم (30) مايو الجاري، وفقًا لما جاء على الحسابات الرسمية لـ«كاف».

كما قرر الأهلي تشكيل لجنة تضم كلًّا من العامري فاروق نائب رئيس النادي، خالد مرتجي أمين الصندوق، وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وعمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ورضا صليب المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات، وذلك لتكليف بعض الشركات الوطنية بتنظيم رحلات سفر جماهير الأهلي إلى المملكة المغربية ومتابعة استخراج التأشيرات بعد تلقي تأكيدات «كاف» والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

وتلقى النادي خطابًا من المنتخب التونسي لاستدعاء علي معلول لاعب الأهلي للانضمام لمنتخب بلاده قبل بدء الأجندة الدولية يوم 30 مايو الجاري كما تلقى النادي خطابًا مماثلًا من الاتحاد المالي لاستدعاء أليو ديانج وآخر من الاتحاد الموزمبيقي لاستدعاء لويس ميكيسوني للانضمام لمنتخبي بلديهما في نفس الموعد المشار إليه.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حساباته الرسمية عن إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال يوم 30 من الشهر الجاري.

وحجز الأهلي تذكرة العبور إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ15 فى تاريخه، والثالثة على التوالي، وجاء تأهل الأهلي على حساب وفاق سطيف الجزائري، بعد الفوز فى القاهرة (4-0)، والتعادل فى الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائي.

وضرب الأهلي موعدًا أمام الوداد المغربي فى النهائي المقرر إقامته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء 30 مايو الجاري.