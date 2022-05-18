شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.. الزمالك يتصدر رغم الهزيمة من طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة ثلاث مباريات اليوم الثلاثاء 17 / 5 / 2022 ضمن لقاءات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

طلائع الجيش يلحق بالزمالك الهزيمة الثانية على التوالى

نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق فوز غالى وثمين على الزمالك بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي جرت بينهما بإستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة الـ19 للدورى ، ليلحق بالفريق الأبيض الهزيمة الثانية على التوالى بعد الخسارة الجولة الماضية أمام إنبى.

تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 41 نقطة بينما ياتى فريق بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 39 نقطة و فى المركز الثالث الاهلى برصيد 33 نقطة و حصد سموحة المركز الرابع بنفس عدد النقاط .



