شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 17 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء نادي الزمالك العديد من الأخبار المهمة، منها خسارة الفريق أمام طلائع الجيش بهدف دون رد في الجولة التاسعة عشر للدوري الممتاز.

طلائع الجيش يلحق بالزمالك الهزيمة الثانية على التوالي

نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق فوز غالى وثمين على الزمالك بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي جرت بينهما بإستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة الـ19 للدورى ، ليلحق بالفريق الأبيض الهزيمة الثانية على التوالى بعد الخسارة الجولة الماضية أمام إنبى.

عبد الله محمد ناشئ الزمالك 2003 يعود للقاهرة بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى

وصل مساء اليوم الثلاثاء إلى القاهرة اللاعب عبد الله محمد، صانع ألعاب فريق الزمالك 2003، قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة يرافقه محمد عبد الرحيم "ميشو" إداري الفريق الأول، بعد إجراء عملية الرباط الصليبي هناك بأحد المراكز الكبرى العالمية المتخصصة بمدينة دبي.

أيمن يونس يطالب جماهير الزمالك بدعم محمود علاء و أوباما

طلب أيمن يونس نجم الزمالك و منتخب مصر السابق ، من جماهير القلعة البيضاء مساندة ثنائي الفريق محمود علاء و يوسف أوباما ودعمهم خلال الفترة المقبلة.

مرتضى منصور يوجه الدعوة لحضور افتتاح منشأت جديدة بممر الملك فاروق

وجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية والصحفيين والإعلاميين لحضور إفتتاح عدد من المنشأت الجديدة التى تمت فى ممر الملك فارق ببوابة شارع جامعة الدول العربية.

كريم العراقى وهشام صلاح يحددان مصير المثلوثى مع الزمالك

دخل الثنائي كريم العراقي الظهير الأيمن لفريق المصري ونظيره فى الاتحاد السكندري هشام صلاح ضمن قائمة المرشحين لتطعيم هذا المركز في فريق الزمالك في الموسم الجديد في ظل حاجة الزمالك لظهير أيمن بعد تدهور مستوى التونسي حمزة المثلوثي وتعدد إصابات حازم امام.