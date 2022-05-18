شكرا لقرائتكم خبر عن الاولمبياد الخاص المصري يجري الكشف الطبي علي اللاعبين بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم الثلاثاء الفحوصات الطبية الدورية علي لاعبي الاولمبياد الخاص المصري بفرع الجيزة ويستمر حتي غدا الأربعاء.

اكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري علي ان الهدف الاساسي من الكشف الطبي الدوري التي يقوم به الاولمبياد الخاص المصري علي اللاعبين بجانب الرياضة والمسابقات والمبادرات الاخري هو الاطمئنان علي صحة وسلامة اللاعبين بالاولمبياد الخاص ،



كشف طبى اولمبياد خاص1

مشيرا الي ان البرنامج الصحي للاعبين هو احد المبادرات الهامة التي يتبناها برنامج الاولمبياد الخاص الدولي منذ فترة كبيرة اعتمادا علي الفكرة الشمولية التي يرتكز عليها برنامج الاولمبياد الخاص في كافة جوانب الحياة للاعبين الرياضية والصحية والثقافية والنفسية وغيرها والتي لها أثر مباشر أو غير مباشر علي تطوير الحالة العامة للاعبي الاولمبياد الخاص المصري.



كشف طبى اولمبياد خاص 2

من جانبه صرح أحمد سرحان مدير البرامج الصحية بالاولمبياد الخاص المصري أن الكشف الطبي علي اللاعبين يستهدف ١٠٠ لاعب ولاعبة من ابناء محافظة الجيزة علي يومين من مؤسسات جمعية المروة وجمعية العطاء والأمل ونادي ٦ أكتوبر وجمعية الأمام أبوحذيفة ،واشتمل الكشف الطبي علي تخصصات العيون والاسنان .