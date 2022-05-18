شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مطالب عاجلة من الأهلى للكاف.. الاستعانة بطاقم تقنية VAR من أوروبا أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة إدارة الأزمة بالنادى الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عقب اجتماعها اليوم مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعديد من المطالب، بعد أن علمت بتحديد موعد وملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال عبر الحسابات الرسمية لـ"كاف"، على الرغم من عدم تلقى النادى أى خطابات رسمية فى هذا الشأن حتى الآن.





2. المطالبة بضرورة أن تقتصر المدرجات المخصصة للنادي الأهلي (نصف سعة الاستاد) على جماهيره فقط. وأن يقوم "كاف" بالتأكيد والإلزام للجهات المسئولة عن تأمين وتنظيم المباراة بذلك.

3. المطالبة بتوفير التأمين الكامل لسلامة كافة عناصر المباراة لبعثة الأهلي وجماهيره التي سوف تصاحب الفريق طوال الرحلة. والتأكيد على قيام الجهة المنظمة للمباراة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحادين الأفريقي والدولي، والتي تمنع أي تأثيرات على أداء كافة اللاعبين داخل الملعب.

4. المطالبة بالتأكيد على حصول جماهير الأهلي على تأشيرات السفر وبعدد نصف سعة الاستاد الذي تقام عليه المباراة، والأخذ في الحسبان ضيق الوقت والرد على النادي بشأن كل طلباته السابقة خلال 72 ساعة على الأكثر.

5. المطالبة بإسناد إدارة المباراة المشار إليها لطاقم تحكيم من أكفأ حكام القارة، وألا يكون من بين هذا الطاقم من تسبب أداؤه من قبل في أي أزمات أو احتجاجات في مسابقات "كاف" المختلفة.

6. المطالبة بضرورة الاستعانة بطاقم تقنية الـ"VAR" من أوروبا أسوة بما تم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، لا سيما أن الفائز من هذه المباراة سوف يمثل القارة الأفريقية في بطولة العالم للأندية.