شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يشهد ترتيب هدافى الدورى المصرى أي تغيير في المراكز بعد انتهاء مباريات اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، بين الجونة ومصر المقاصة، وفيوتشر مع الاتحاد السكندري، وأخيرا الزمالك وطلائع الجيش.

ويتربع أحمد سيد "زيزو"، لاعب الزمالك، على صدارة جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى لموسم 2021-2022 برصيد 11 هدفا، وواصل النيجيري جون ايبوكا مهاجم إنبى مساعيه الجادة للمنافسة على لقب هداف الدورى المصرى هذا الموسم بعدما وصل للهدف التاسع فى المركز الثانى بقائمة الهدافين.

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا).

مابولولو "الاتحاد" (9 أهداف).

جون إيبوكا "إنبي" (9 أهداف).

مروان حمدي "سموحة" (9 أهداف).

محمد هلال "البنك الأهلي" (7 أهداف).

خالد قمر "الجونة" (6 أهداف).

إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).

محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).