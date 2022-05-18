شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. طلائع الجيش يتقدم على الزمالك بهدف فيكتورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح طلائع الجيش في التقدم على الزمالك بهدف مقابل للاشئ أحرزه فيكتورى بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة الـ19 للدورى .

واستطاع لاعبو طلائع الجيش بناء العديد من الهجمات المرتدة مع بداية الشوط الثانى والتي من إحداها استطاع فيكتورى إحراز هدف التقدم لطلائع الجيش في الدقيقة 70 .

الشوط الاول

بدأت المباراة بهجوم ضاغط من لاعبى طلائع الجيش بغية إحراز هدف التقدم وفى الدقيقة الأولى سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها محمد عواد حارس الزمالك ببراعة

حاول بعدها لاعبو الزمالك تنظيم صفوفهم بامتلاك منطقة الوسط عن طريق الرباعى أوباما وزيزو وإمام عاشور وعبد الله جمعة ، وبالفعل شن لاعبو الفريق الأبيض بعض الهجمات الخطرة على مرمى محمد بسام حارس طلائع الجيش .

وشهد اللقاء خشونة من اللاعبين بسبب قوة اللقاء خاصة من محمود حمدى الونش مدافع الزمالك مع فيكتوريه مهاجم طلائع الجيش في أكثر من كرة .

وفى الربع ساعة الثانية من اللقاء حاول لاعبو طلائع الجيش الدخول في المباراة من جديد ، وبالفعل نشط الثنائى أحمد سمير وفيكتورى في الجانب الهجومى ونجح محمد عواد في مواصلة التألق والزود عن مرماه بشكل كبير ، وفى الدقيقة 28 مر محمد ناصف من الجانب الأيسر لفريقه ومرر عرضية لاحمد سمير الغير مراقب تماما الذى سدد الكرة فوق المرمى .

تمر الدقائق المتبقية من الشوط الأول عبارة عن كر وفر من لاعبى الفريقين ومحاولة امتلاك منطقة وسط الملعب من كلا الفريقين دون جدوى نظرا لقوة الإلتحام بين اللاعبين والتي أدت لإشهار الكارت الأصفر في وجه محمد أشرف روقا في الدقيقة 37 بعد تدخل قوى مع مهند لاشين مدافع وسط طلائع الجيش .

يجرى الزمالك أولى تغييراته بنزول حازم إمام بدل من التونسى حمزة المثلوثى المصاب ، ومن أول عرضية لحازم يقوم بعمل عرضية من الجبهة اليمنى على رأس عمر السعيد الذى لعبها بقوة تأتى في كتف مصطفى الزنارى مدافع طلائع الجيش وتخرج ركنية وسط مطالبات من لاعبى الزمالك باحتسابها ضربة جزاء إلا أن حكم اللقاء وبعد العودة للفار طلب باستكمال المباراة .

ينشط لاعبو الزمالك في الخمس دقائق الأخيرة من أجل خطف هدف التقدم قبل إنهاء الشوط الأول قابله دفاع محكم من لاعبى الطلائع الذين نجحوا في الزود عن مرماهم حتى أطلق محمد الحنفى حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط بالتعادل السلبى بين الفريقين .



















































