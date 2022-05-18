شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكلف عبد الحفيظ وعدلى بالسفر المبكر للمغرب قبل نهائى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الأهلى تكليف كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري بالسفر إلى المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة للقيام بكافة الترتيبات الخاصة ببعثة الأهلي، قبل موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، والتى أعلن "كاف" عن موعدها ومكانها عبر حساباته الرسمية اليوم.

وضرب النادي الأهلي موعد مع الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعدما تأهل على حساب وفاق سطيف، فيما وصل الوداد المغربي على حساب بيترو أتلتيكو الأنجولى.