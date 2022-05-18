شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمباراة البنك الأهلى والأهلي فى الدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة البنك الأهلي والنادي الأهلي إلى الحكم الدولى أمين عمر، فى اللقاء المقرر له مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر في بطولة الدوري الممتاز.

يعاون أمين عمر في إدارة مباراة البنك والأهلي كل من أحمد حسام، وسمير جمال، ومحمد العتباني، ومحمد سلامة حكم فيديو، وهاني عبد الفتاح مساعد فيديو.