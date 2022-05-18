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شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمباراة البنك الأهلى والأهلي فى الدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة البنك الأهلي والنادي الأهلي إلى الحكم الدولى أمين عمر، فى اللقاء المقرر له مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر في بطولة الدوري الممتاز.
يعاون أمين عمر في إدارة مباراة البنك والأهلي كل من أحمد حسام، وسمير جمال، ومحمد العتباني، ومحمد سلامة حكم فيديو، وهاني عبد الفتاح مساعد فيديو.
ومن جانب آخر، أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة البنك الأهلي، المقرر لها مساء غدٍ، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وعلي لطفي، وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد، ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا، ومحمد خليفة نصير وزياد طارق.