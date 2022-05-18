شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي يداعب الحضري بعد زياته لتدريب سيراميكا: "شرفت يا معجزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى سيراميكا، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة تجمعه بعصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر خلال زيارة الأخير لتدريبات النادي.

وكتب أحمد ناجي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي قائلا: "ابني بقي مدرب المنتخب وجاى لى يزورني في التدريب مش حاجة تدعو للفرح.. شرفت يا معجزة".



ناجى والحضرى

في سياق مغاير قال عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، إن الإنسان الناجح عليه العمل بصمت واحترافية ويغلق أذنيه عن الانتقادات السلبية حتى يحقق أهدافه، مؤكدا أنه يسير على هذا النهج في التدريب، كما كان يفعل من قبل وقت أن كان لاعبا.

وأضاف الحضرى خلال تصريحات تليفزيوينة لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامى إبراهيم فايق على قناة "أون تايم سبورتس 2 " أنه يتعامل مع حراس مرمى المنتخب الوطنى كأصدقاء وليس كمدرب، مؤكدا على ثقته الكاملة في حراس مرمى الفراعنة الأربعة.

وأوضح مدرب حراس مرمى المنتخب أنه على مدار سبع شهور لم يصدر منه أي مشكلة مع حراس الفراعنة، لافتا إلى أن البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطنى لم يتدخل في اختصاصاته، وكان يتركه يعمل بكل حرية.

ووصف عصام الحضرى التقرير الذى تم تداوله خلال الفترة الماضية بشأن إدانة كيروش له بـ "الفشنك"، موضحا أن عمله مع الخواجة يعادل 15 سنة في التدريب، لافتا إلى أنه تعلم منه الكثير وسيستفيد أيضا من إيهاب جلال المدير الفني الحالي للمنتخب الوطنى.