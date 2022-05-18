شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش سلبيا فى 30 دقيقة متكافئة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال التعادل السلبى يخيم على مباراة الزمالك وطلائع الجيش بعد مرور 30 دقيقة في المباراة المقامة بينهما بإستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة الـ19 للدورى .

بدأت المباراة بهجوم ضاغط من لاعبى طلائع الجيش بغية إحراز هدف التقدم وفى الدقيقة الأولى سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها محمد عواد حارس الزمالك ببراعة

حاول بعدها لاعبو الزمالك تنظيم صفوفهم بامتلاك منطقة الوسط عن طريق الرباعى أوباما وزيزو وإمام عاشور وعبد الله جمعة ، وبالفعل شن لاعبو الفريق الأبيض بعض الهجمات الخطرة على مرمى محمد بسام حارس طلائع الجيش .

وشهد اللقاء خشونة من اللاعبين بسبب قوة اللقاء خاصة من محمود حمدى الونش مدافع الزمالك مع فيكتوريه مهاجم طلائع الجيش في أكثر من كرة .

وفى الربع ساعة الثانية من اللقاء حاول لاعبو طلائع الجيش الدخول في المباراة من جديد ، وبالفعل نشط الثنائى أحمد سمير وفيكتورى في الجانب الهجومى ونجح محمد عواد في مواصلة التألق والزود عن مرماه بشكل كبير ، وفى الدقيقة 28 مر محمد ناصف من الجانب الأيسر لفريقه ومرر عرضية لاحمد سمير الغير مراقب تماما الذى سدد الكرة فوق المرمى .

ويتكون تشكيل الزمالك من :

محمد عواد في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.

في الوسط: محمد أشرف روقا وإمام عاشور ويوسف أوباما وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو.

في الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأيمن حفني وسيف جعفر وسيف الجزيري ومحمد أوناجم.

بينما يضم تشكيلة طلائع الجيش كل من :-

حراسة المرمى محمد بسام

الدفاع.. على الفيل - محمد ناصف - مصطفى عوض - رجب شعبان

خط الوسط.. عمرو السيسيى - مهند لاشين - أحمد عبد الرحمن زولا - محمد جابر - أحمد سمير.

الهجوم.. فيكتوريه

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر ثلاثة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا، بينما يحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 14.