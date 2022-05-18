شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يلحق بالزمالك الهزيمة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق فوز غالى وثمين على الزمالك بهدف مقابل للا شىء في المباراة التي جرت بينهما بإستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة الـ19 للدورى ، ليلحق بالفريق الأبيض الهزيمة الثانية على التوالى بعد الخسارة الجولة الماضية أمام إنبى.

أحرز هدف المباراة الوحيد فيكتورى من تمريرة بينية لأحمد سمير على حدود منطقة الجزاء ينفرد على أثرها المهاجم الأفريقي ويضعها قوية على يمين محمد عواد حارس مرمى الزمالك ، ليرفع أبناء الطلائع رصيدهم إلى 27 نقطة ويرتفع للمركز السابع ، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 41 نقطة ومازال في صدارة الدورى .

بدأت المباراة بهجوم ضاغط من لاعبى طلائع الجيش بغية إحراز هدف التقدم وفى الدقيقة الأولى سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها محمد عواد حارس الزمالك ببراعة

حاول بعدها لاعبو الزمالك تنظيم صفوفهم بامتلاك منطقة الوسط عن طريق الرباعى أوباما وزيزو وإمام عاشور وعبد الله جمعة ، وبالفعل شن لاعبو الفريق الأبيض بعض الهجمات الخطرة على مرمى محمد بسام حارس طلائع الجيش .

وشهد اللقاء خشونة من اللاعبين بسبب قوة اللقاء خاصة من محمود حمدى الونش مدافع الزمالك مع فيكتوريه مهاجم طلائع الجيش في أكثر من كرة .

وفى الربع ساعة الثانية من اللقاء حاول لاعبو طلائع الجيش الدخول في المباراة من جديد ، وبالفعل نشط الثنائى أحمد سمير وفيكتورى في الجانب الهجومى ونجح محمد عواد في مواصلة التألق والزود عن مرماه بشكل كبير ، وفى الدقيقة 28 مر محمد ناصف من الجانب الأيسر لفريقه ومرر عرضية لاحمد سمير الغير مراقب تماما الذى سدد الكرة فوق المرمى .

تمر الدقائق المتبقية من الشوط الأول عبارة عن كر وفر من لاعبى الفريقين ومحاولة امتلاك منطقة وسط الملعب من كلا الفريقين دون جدوى نظرا لقوة الإلتحام بين اللاعبين والتي أدت لإشهار الكارت الأصفر في وجه محمد أشرف روقا في الدقيقة 37 بعد تدخل قوى مع مهند لاشين مدافع وسط طلائع الجيش .

يجرى الزمالك أولى تغييراته بنزول حازم إمام بدل من التونسى حمزة المثلوثى المصاب ، ومن أول عرضية لحازم يقوم بعمل عرضية من الجبهة اليمنى على رأس عمر السعيد الذى لعبها بقوة تأتى في كتف مصطفى الزنارى مدافع طلائع الجيش وتخرج ركنية وسط مطالبات من لاعبى الزمالك باحتسابها ضربة جزاء إلا أن حكم اللقاء وبعد العودة للفار طلب باستكمال المباراة .

ينشط لاعبو الزمالك في الخمس دقائق الأخيرة من أجل خطف هدف التقدم قبل إنهاء الشوط الأول قابله دفاع محكم من لاعبى الطلائع الذين نجحوا في الزود عن مرماهم حتى أطلق محمد الحنفى حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط بالتعادل السلبى بين الفريقين .

الشوط الثانى

استطاع لاعبو طلائع الجيش فى الشوط الثانى بناء العديد من الهجمات المرتدة مع بداية الشوط الثانى والتي من إحداها استطاع فيكتورى إحراز هدف التقدم لطلائع الجيش في الدقيقة 70 من هجمة مرتدة سريعة وصلت لأحمد سمير خارج منطقة الجزاء جهة اليمين الذي أرسل تمريرة رائعة لفيكتوري الذى سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس محمد عواد لتسكن الكرة الشباك.

وتفنن فيريرا بإجراء بعض التغييرات البعيدة عن المشاركة منذ فترة وهو ما أفقد الزمالك توازنه طوال اللقاء مثل إشراك عبد الله جمعة من بداية اللقاء ، ونزول أيمن حفنى والمغربى محمد اوناجم في منتصف الشوط الثانى ليفقد الفريق شراسته على المرمى ، في المقابل لجأ طارق العشرى المدير الفني لطلائع الجيش لتأمين الجانب الخلفى بإخراج لاعبى الهجوم وإشراك عدد من المدافعين حتى نجح في خطف أغلى ثلاث نقاط له في الموسم .



















































